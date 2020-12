Ein wolkenreicher Mittwoch

Pünktlich zum Dezember-Start (meteorologischer Winteranfang) gab es den ersten Wintereinbruch. Teilweise fielen dabei bis zu zehn Zentimeter Schnee. Am Mittwoch ist Schneefall kein großes Thema mehr. Es dominieren die Wolken, ganz vereinzelt kommt auch mal kurz die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei -2 bis 2 Grad. -2 Grad werden es in Neresheim, -1 in Bopfingen, 0 in Ellwangen, 1 in Aalen. Die 2 Grad werden rund um Schwäbisch Gmünd erreicht. In der Nacht zu Donnerstag ist es teils klar, teils hochnebelartig bewölkt. Je nach Aufklaren liegen die Tiefstwerte bei -1 bis -7 Grad. Am Donnerstag und Freitag gibt es ruhiges Winterwetter – entweder mit Hochnebel oder Sonne. Die Spitzenwerte liegen um den Gefrierpunkt. Am Samstag kann es immer wieder mal schneien, maximal 1 Grad. Am Nikolaustag dominieren die Wolken.