Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.10 Uhr: Auf der B29 Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen in Höhe Zollhaus staut es sich aktuell auf rund drei Kilometer. Hier müssen Sie mit rund 16 Minuten mehr rechnen. Ebenso staut es sich auf der B29 bei Westhausen in Höhe Baiershofen. Hier müssen Sie sieben Minuten mehr einplanen.



7 Uhr: Die baden-württembergische Landesregierung hält es für möglich, dass Orte mit hohen Infektionszahlen keine Lockerungen der Corona-Beschränkungen über Weihnachten bekommen, meldet der SWR. Solche Hotspots könnten sogar stärker eingeschränkt werden, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.

6.44 Uhr: Pünktlich zum Dezember-Start gab es den ersten Wintereinbruch. Teilweise fielen dabei bis zu zehn Zentimeter Schnee. Am Mittwoch ist Schneefall kein großes Thema mehr. Es dominieren die Wolken, ganz vereinzelt kommt auch mal kurz die Sonne zum Vorschein. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.29 Uhr: Nach intensiver Planung und einigen Verzögerungen ist es nun offiziell, der Startschuss zum Bau des Barfüßer-Areals ist gefallen. Entstehen sollen zwischen Dekan- und Helferstraße in Aalen eine Brauereigaststätte sowie 47 Studentenwohnungen.

6.12 Uhr: Der IC 2061 Schwäbisch Gmünd (6.42 Uhr) über Aalen (6.57 Uhr) und Ellwangen (7.09 Uhr) in Richtung Nürnberg fällt heute aus. Die Deutsche Bahn meldet dafür einen Ersatz, den IC 2907. Dieser verspätet sich akutell für acht Minuten. Der Grund dafür ist die verspätete Bereitstellung des Zuges.

6.06 Uhr: Achtung: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Mittwochmorgen auf der Ostalb bis 9 Uhr vor Glätte. Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden. Außerdem tritt leichter Frost bis -3 °C auf.

6.04 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Derzeit müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen