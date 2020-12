Hilfetelefon und UN-Konvention

Am 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. „An diesem Tag soll für die Belange von Menschen mit Behinderung sensibilisiert werden. In Deutschland leben rund 7,9 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung, davon 13 Prozent mit sogenannter geistiger oder seelischer Behinderung“, teilt die Lebenshilfe Aalen mit.

„Inklusion ist ein wichtiges gesellschaftliches und politisches Ziel. Grundlage dafür bildet etwa die UN-Behindertenrechtskonvention.“ Sie fordere Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen. Der Anspruch sei nicht diskutierbar, sondern rechtlich verankert. „Und dennoch ist es ein harter Weg, bis diese Ziele erfüllt sein werden“, betont die Lebenshilfe.

Die Agentur für Arbeit Aalen bietet am Donnerstag, 3. Dezember, von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer (07361) 575675 eine telefonische Sprechstunde an. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten rund um das Thema Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.