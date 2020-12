Kostenlos parken

Aalen. Die im Innenstadtmarketingverein Aalen City aktiv (ACA) zusammengeschlossenen Händler überraschen ihre Kunden am Samstag, 5. Dezember, mit einem besonderen Angebot: Die ACA-Mitgliedsbetriebe übernehmen an diesem Tag die kompletten Parkgebühren der Kunden in allen Stadtwerke-Parkhäusern. „Dieses Angebot gilt ab einem Einkauf von mindestens 50 Euro in einem der ACA-Mitgliedsbetriebe“, erklärt Citymanager Reinhard Skusa.

Übrigens: Am Wochenende und an Feiertagen kann man im gesamten Buslinienverkehr mit dem Ein-Euro-Ticket unterwegs sein. Eine Fahrstrecke gibt es dabei für einen Euro.