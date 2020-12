Unfall mit vier Verletzten in Gmünds Osten

Schwäbisch Gmünd. Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, auf der Bundesstraße B 29 am östlichen Ortseingang Gmünds gekommen. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW Caddy war unterwegs in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Einhorntunnel kam er aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur. Dort stieß er seitlich mit einem entgegenkommenden Citroën C4 zusammen. Danach schleuderte der Caddy und stieß noch gegen einen entgegenkommenden Toyota. Beim Unfall wurden der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen im Citroën leicht verletzt. Die beiden Autofahrer kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Kleinwagens wurde schwer verletzt. Die B 29 in Richtung Stuttgart war bis etwa 19.30 Uhr gesperrt. Dies führte zu langen Staus. Eine Umleitung war eingerichtet. Sachschaden: rund 20 000 Euro.