Kommt am Donnerstag die Sonne zum Vorschein?

Am Donnerstag gibt es auf der Ostalb ruhiges Winterwetter – entweder mit Hochnebel oder Sonne. Je nach Sonne liegen die Spitzenwerte bei -3 bis +1 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es teils klar, teils hochnebelartig bewölkt. Es kühlt ab auf frostige -1 bis -5 Grad. Am Freitag ändert sich beim Wetter überhaupt nichts. Sobald sich der Hochnebel verzogen hat, scheint häufig die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 2 Grad. Am Samstag kann es immer wieder mal schneien, maximal 1 Grad. Am Sonntag, beziehungsweise am Nikolaus-Tag dominieren die Wolken. Auch die neue Woche startet wolkenreich.