Ein Verletzter nach Unfall bei Ebnat

Aalen-Ebnat. Am Donnerstagvormittag hat sich ein Unfal bei der Autobahnauffahrt bei Ebnat in Richtung Elchingen ereignet. Laut Angaben der Polizei sind ein Pkw und zwei Lkw am Unfall beteiligt. Eine Person wurde dabei verletzt. Die L1084 ist derzeit gesperrt. Ortskundige werden gebeten das Gebiet zu umfahren.