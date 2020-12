Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Warum die Corona-Zahlen teilweise doppelt erfasst wurden: Bei der Software-Umstellung für die Erfassung der Corona-Zahlen im Landratsamt ist es zu mehr Unregelmäßigkeiten gekommen, als bislang bekannt war. Deshalb hat die Landkreisverwaltung am Donnerstag die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Ostalbkreis um 543 auf 4877 nach unten korrigiert.

6.08 Uhr: Der Rb13 Schwäbisch Gmünd (6.24 Uhr) in Richtung Stuttgart verspätet sich aktuell um sechs Minuten, meldet die Deutsche Bahn.

6.04 Uhr: Auch heute wird es auf der Ostalb wieder frostig. Bis 9 Uhr meldet der Deutsche Wetterdienst leichten Frost bei bis zu -3 °C.

6.02 Uhr: Zur aktuellen Stunde, müssen Sie mit keinen größeren Behinderungen im Straßenverkehr auf der Ostalb rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen