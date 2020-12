Ein Dank an ehrenamtliche Helfer

Aalen

Ich möchte allen Ehrenamtlichen in unserem Ostalbkreis für ihr außerordentliches bürgerschaftliches Engagement ein großes Dankeschön sagen“, teilt Dr. Carola Merk-Rudolph, Landtagskandidatin der SPD, in einem Schreiben mit. Denn an diesem Samstag, 5. Dezember, ist Tag des Ehrenamts.

Jede und jeder Einzelne leiste wertvolle Unterstützung für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben. Auch und vor allem in Zeiten der Pandemie habe sich gezeigt, wie vielfältig und gleichzeitig unverzichtbar die ehrenamtliche Arbeit in unserem Lande sei, betont Merk-Rudolph in ihrem Schreiben weiter. Sie denke dabei an die Helferinnen und Helfer in den Tafelläden, beim Roten Kreuz oder auch bei den Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk.

Pandemie stoppt Vereine

„Aber ich denke auch an Ehrenamtliche in vielen Vereinen und Einrichtungen, die ihre Arbeit gerade wegen der Pandemie nicht ausüben können: der Jugendtrainer, der seine Mannschaft nicht treffen kann, der Musikverein, der durch ausgefallene Konzerte auch finanzielle Probleme hat“, so die Politikerin.

Jeder, der ehrenamtlich in unserer Gesellschaft wirke, verdiene Respekt. Und damit dies in Zukunft so bleibe, sei auch die Politik gefragt. Man könne seit vielen Jahren beobachten, dass viele Vereine Probleme bei der Nachwuchsgewinnung hätten. Daher müsse man auch in den Schulen vermitteln, wie wertvoll ehrenamtliche Arbeit sei und den jungen Menschen verdeutlichen, dass ehrenamtliche Arbeit für alle etwas Gutes sei, so Merk-Rudolph.