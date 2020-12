1400 Euro für den Aalener Kinderhospizdienst

Spende Der Kinderhospizdienst in Aalen freut sich über eine Spende in Höhe von 1400 Euro. Der Erlös kam durch den Verkauf von selbst genähten Mund-Nasen-Bedeckungen bei der Apotheke am Braunenberg in Wasseralfingen zustande. Den Scheck überreichten Petra Krafft, Anita Kurz und Michaela Hroß, Inhaberin der Apotheke am Braunenberg, an Gerda Prasser vom Kinderhospizdienst. Foto: privat