5555,55 Euro Spende für die Organisation „Bewegung mit Herz“

Benefiz Die Schnapszahl 5555,55 Euro ist die Zahl des Tages für den Schwäbischen Albverein in Abtsgmünd. Dieser Betrag kam beim ersten „virtuellen“ Spendenlauf insgesamt zusammen. Der Erlös geht an die Organisation von Stefanie Lohner „Bewegung mit Herz“, die sich für herzkranke Kinder einsetzt. „Wir können gar nicht glauben, das tatsächlich so viel zusammen gekommen ist“, so der Vereinsvorsitzende Eddi Streicher berührt. Vom 17. bis zum 28. Oktober ging der Spendenlauf. Ideengeber Martin Clausnitzer zur Teilnehmerzahl: „Es haben tatsächlich insgesamt 501 Menschen an dem Spendenlauf teilgenommen.“ Darunter waren Mitglieder von Vereinen und Institutionen aus dem gesamten Ostalbkreis. Foto/Text: zoe