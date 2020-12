Neuer Super-Blitzer in Hülen

Lauchheim-Hülen. Noch ist er eingepackt. Hinter „versandt und geliefert“ kann aber schon mal ein Haken gesetzt werden. Was in Hülen auf der Wunschliste mit ganz oben steht, ist endlich an Ort und Stelle montiert. Eingerichtet werden muss der Super-Blitzer aber noch.

Bis die Kamera scharf gestellt und „geknipst“ wird, sollten sich die vielen Autos und LKW’s trotzdem an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Denn in Hülen klagen die Einwohner seit Langem über Raser auf der Durchfahrtsstraße L 1076 und am Kindergarten in Richtung Arlesberg.