Nikolaus-Drive-In: Geschenke durchs Autofenster in Wasseralfingen

Aktion Weil das Vereinsleben wegen der Corona-Pandemie derzeit still steht und sämtliche Weihnachtsfeiern ausfallen, hat sich die Union Wasseralfingen in diesem Jahr für eine besondere Aktion für die Jugendspieler entschieden. Beim Nikolaus-Drive-In auf dem Parkplatz der Viktoria Wasseralfingen bekam am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr jedes Kind ein Geschenk ins Auto gereicht. Foto: Peter Hageneder