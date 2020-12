Mahnwache fordert: „Abrüsten statt Aufrüsten“

Ellwangen. Das Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen hat gegen Aufrüstung demonstriert. In einem offen Brief an die drei Bundestagsabgeordneten bittet das Bündnis, sich bei den Haushaltsberatungen gegen die Erhöhung der Rüstungsausgaben auszusprechen. Stattdessen solle das Geld für Wichtigeres ausgegeben werden. „Die Belastungen unter der Corona-Pandemie erfordern mehr Geld für die existenziellen Bedarfe in den Pflegeberufen und der Bildung, auch zur Unterstützung notleidender Menschen.“ Auch Klimaschutz sei wichtiger als aufzurüsten.