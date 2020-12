Am Morgen kann es örtlich noch etwas schneien

Am Montagmorgen fällt auf der Ostalb vereinzelt noch etwas Schnee. Im weiteren Tagesverlauf ist es dann meist trocken und örtlich kommt sogar mal kurz die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei 1 bis 3 Grad. 1 Grad gibts in Neresheim, 2 in Bopfingen und die 3 Grad werden beispielsweise in Aalen und Schwäbisch Gmünd erreicht. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bewölkt. Es kühlt ab auf -1 bis -4 Grad. Am Dienstag dominieren die Wolken, maximal 1 Grad. Der Mittwoch wird ein unbeständiger Tag – es kann immer wieder mal schneien. Die Höchsttemperatur liegt bei 1 Grad. Am Donnerstag und Freitag sind viele Wolken unterwegs, die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.