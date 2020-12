Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.29 Uhr: Seit Anfang November herrscht nun der „Lockdown light“. Vor allem Freizeiteinrichtungen sind von den Schließungen betroffen – darunter auch Kinos. Die Betreiber des Gmünder Traumpalast und des Programmkinos Brazil erzählen, wie sie derzeit mit dieser Krise umgehen.

7.13 Uhr: Schon nachgeschaut, was sich hinter dem siebten Türchen unseres Adventskalenders verbirgt?

7 Uhr: Der Berufsverkehr auf der Ostalb rollt und macht sich auf der B 29 bemerkbar. Zwischen Hermannsfeld und Aalen staut es sich in beide Richtungen. Fahren Sie vorsichtig und planen etwas mehr Zeit ein.

6.46 Uhr: Gibt es ein Zurück vom Re-Start? Auf Initiative des TSV Steinbach Haiger haben sechs Vereine der Fußball-Regionalliga Südwest beim Landgericht Mannheim eine Klage auf einstweilige Verfügung gegen die Fortsetzung des Spielbetriebs am kommenden Wochenende eingereicht. Der VfR Aalen beteiligt sich nicht.

6.34 Uhr: Wie füttert man Vögel in der Winterzeit richtig? Wer ein Futterhäuschen im Garten hat, sollte es zum Beispiel regelmäßig reinigen, weil die Vögel dort Kot hinterlassen. Die Schwäbische Post hat beim Vorstandsmitglied des Naturschutzbund (Nabu) Ellwangen, Bernd Kreidler, nachgefragt. Was der Experte rät, um Vögel bei ihrer Futtersuche ein wenig unter die Arme zu greifen, gibt es im Artikel "Vögel im Winter richtig füttern" nachzuelesen.

6.15 Uhr: Die Polizei wird ab heute die Einhaltung der verschärften Corona-Verordnung verstärkt kontrollieren. Wie das Polizeipräsidium Aalen auf Facebook bekannt gibt, sind landesweit Schwerpunkt-Aktionen geplant. Was es zu beachten gilt, haben wir für Sie zusammengefasst unter "Polizei plant Schwerpunktkontrollen ab diesem Montag".

6.05 Uhr: Am heutigen Montagmorgen ist es zur Stunde ruhig auf den Straßen im Ostalbkreis. Derzeit müssen Sie mit keinen Verzögerungen rechnen.

6.03 Uhr: Liebe Bahnpendler, auf der Fahrt von Stuttgart nach Aalen mit dem Intercity (Abfahrt 6.06 Uhr) gibt es einen Ersatzzug. Der Ersatz-IC hat eine verringerte Anzahl an Sitzplätzen und verkehrt bis zum 11. Dezember als Ersatz für den regulären IC 2061 Zug auf der Strecke.

Auf der Brenzbahn verspätet sich die Abfahrt von Aalen nach Ulm um 10 Minuten - neue Abfahrt 6.06 Uhr (geplant: 5.56 Uhr)

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.