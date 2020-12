Danke für 60 651 Euro!

Aalen. Sie ist enorm, die Spendenbereitschaft unserer Leserinnen und Leser für unsere diesjährige Hilfsaktion Advent der guten Tat. Schon am Ende der ersten Aktionswoche sind 60 651 Euro im Spendentopf. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt allen unseren Leserinnen und Lesern, die uns so kräftig unterstützen und mit deren Hilfe wir Menschen in Not hier in Aalen übers ganze Jahr helfen können. Voll motiviert geht es jetzt in die zweite Aktionswoche. Bitte helfen Sie mit!

Spendenkonto: Stichwort: „Advent der guten Tat“: Konto Kreissparkasse Ostalb, IBAN: DE 41614500500110050500; oder Konto VR-Bank Ostalb, IBAN: DE 05614901500101010001.