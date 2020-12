Technischer Defekt sorgt für Brand in einer Firma in Wört

Wört. Am Montagmorgen kommt es gegen 8.30 Uhr zu einem Brand in einer Firmenhalle in der Amperestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein technischer Defekt in einer Maschinenanlage zu einem Schwelbrand. Das meldet die Polizei. Dadurch bildete sich starker Rauch, weshalb die Arbeiter die Halle räumten. Die Feuerwehren aus Wört, Ellwangen und Stödtlen waren mit insgesamt 50 Personen und neun Fahrzeugen im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar.