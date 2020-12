Neuer Leiter an Ellwangens Musikschule

Ellwangen. Urban Weigel ist der neue Leiter der Ellwanger Musikschule. Er wurde jüngst im Verwaltungsausschuss zum Nachfolger von Moritz von Woellwarth gewählt, der ab dem 1. April 2021 als Direktor zur Internationalen Musikschulakademie Schloss Kapfenburg wechselt.

Urban Weigel wurde in Würzburg geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Ulm. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Ausbildung erhielt er an der Musikhochschule Detmold und an der Musikhochschule in München. Danach leitete er in den 90er Jahren die Musikschulen Dornstadt und in Bad Kissingen. Seit 2001 leitet er die Musikschule Bregenzer Wald in Vorarlberg/Österreich mit über 1400 Schülerinnen und Schülern.

Urban Weigel, der selbst Horn spielt, freut sich auf seine neue Aufgabe und will die bisherige Arbeit fortsetzen und mit neuen Ideen ausbauen. Dazu gehört unter anderem die Einrichtung eines Fonds für sozial schwache Familien, sodass auch deren Kinder an einer musikalischen Ausbildung teilhaben können. OB Michael Dambacher gratulierte Weigel und sicherte ihm seine Unterstützung bei der Einrichtung des Sozialfonds 2021 zu. „Das ist eine gute Möglichkeit, um die Bildungschancen unserer Kinder im musikalischen Bereich zu fördern“, so Dambacher.