Nikolaus Ebert hört auf

Unterschneidheim. Paukenschlag in der Sitzung des Gemeinderates von Unterschneidheim am späten Montagabend: Ganz am Schluss der Sitzung hat Bürgermeister Nikolaus Ebert für alle überraschend bekannt gegeben, dass dies sein letzter Jahresrückblick gewesen sei. Er wolle das Amt des Bürgermeisters zum 1. Juli 2021 aufgeben und nehme eine neue berufliche Herausforderung bei der Kreisbau an. Mehr dazu in unsrer Mittwochsausgabe.