Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.25 Uhr: Eine weitere Meldung für Autofahrer: Auf der B 29 Stuttgart Richtung Aalen ist ab 7 Uhr die Ausfahrt Mögglingen-Süd aufgrund einer Baustelle gesperrt. Die Sperrung soll bis zum 18. Dezember 18 Uhr andauern. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

6.10 Uhr: Wegen Erschließungsarbeiten ist die Lindacher Straße (L 1156) zwischen der Spraitbacher Straße und der Silcherstraße (Schwäbisch Gmünd-Lindach) voraussichtlich noch bis übernächsten Freitag, 18. Dezember, in beide Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

6.05 Uhr: Achtung Autofahrer, in Aalen vor dem Rombachtunnel verdichtet sich momentan der Verkehr. Grund dafür sind die Wartungsarbeiten, die dort bis Mittwoch jeweils zwischen 20 und 5 Uhr ausgeführt werden. Der Tunnel ist in diesesm Zeitraum in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

6.03 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächsten Stunde keine Ausfälle oder Verzögerungen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.