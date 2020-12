Explorhinoshop im Dezember offen

Aalen. „Immer wieder erreichten das Explorhino in den vergangenen Wochen Nachfragen, ob es trotz der Schließung des Experimente-Museums die Möglichkeit gibt, Gutscheine und Produkte des Science-Shops als Weihnachtsgeschenke zu erwerben“, sagt Explorhino-Leiter Christoph Beutelspacher. Daraufhin hätten sich die Verantwortlichen entschlossen, den Laden in der Adventszeit an allen Freitagen von 13 bis 17 Uhr zu öffnen. Leiter Christoph Beutelspacher sagt dazu weiter: „Wir freuen uns riesig, dass wir allen Kunden diese Gelegenheit bieten können, spannende Weihnachtsgeschenke einzukaufen und hoffen auf regen Betrieb. Jeder Einkauf ist auch eine kleine Unterstützung des Museums in dieser schwierigen Zeit.“

„Als besonderen Bonus haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas Neues überlegt“. Jeder von ihnen wird im Shop mit einer ganz persönlichen Empfehlung für ein Lieblingsprodukt vertreten sein, wie Christoph Beutelspacher verrät.