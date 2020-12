Ein lieber Nikolausgruß aus dem Fenster des Bürgerspitals

Begegnungsstätte Wenn wegen Corona schon alle Veranstaltungen ausfallen müssen, und der Nikolaus nicht zu den Besucherinnen und Besuchern kommen darf, dann brauchen wir wenigstens eine gute Idee. So ähnlich werden sich die Leiterin des Aalener Bürgerspitals, Susanne Traub (l.), und Brigitte Leonhardt abgesprochen haben, bevor sie engelsgleich aus einem adventlich geschmückten Fenster im Erdgeschoss der Begegnungsstätte am Spritzenhausplatz süß verpackte Nikolausgrüße an Passanten hinausgereicht haben. Foto: opo