Zahlen und Daten zum B-29-Ausbau

Gesamtkosten: Das Regierungspräsidium rechnet mit Baukosten von insgesamt 47,5 Millionen Euro.

Bauzeit: Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten in den beiden Abschnitten bis Ende des Jahre 2024 abgeschlossen werden können.

Länge: Insgesamt geht es um einen Ausbau auf 3,5 Kilometern Länge. Das Ende der Baustrecke liegt im Bereich der Einmündung in die Daimlerstraße in Aalen. Dort wird der Ausbau an die Westumgehung Aalen angeschlossen.