Fünf Zigarettenautomaten in Bopfingen aufgebrochen

Bopfingen. Die Polizei meldet, dass zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mit Gewalt zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen wurden: Sie stehen in Bopfingen Bereich Vohbühlweg/Kastellstraße sowie im Brahmsweg. An beiden Automaten entstand dabei ein Schaden von ca. 1500 Euro.

In einer Folgemeldung berichtet die Polizei am Dienstagnachmittag von drei weiteren Aufbrüchen: In der Lange Straße, der August-Hirsch-Straße und an der Ecke Alte Kirchheimer Straße / Lindenstraße. Die Tatzeit vermutet die Polzei zwischen Sonntag und Dienstagmorgen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich pro Automat auf eine Summe zwischen 1000 und 1500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: (07362) 96020 entgegen.