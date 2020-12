Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.48 Uhr: Der Berufsverkehr macht sich heute etwas früher bemerkbar - auf der B29 Richtung Aalen zwischen Hermannsfeld und Essingen staut es sich schon. Fahren Sie vorsichtig, mit Straßenglätte ist am Morgen zu rechnen.

6.35 Uhr: Denken Sie heute und morgen daran Ihre Masken auch im öffentlichen Raum zu tragen: Schwerpunkte der polizeilichen Corona-Maßnahmen-Kontrollen bildet am Mittwoch und Donnerstag der öffentliche Raum, insbesondere die Einhaltung der Maskentragepflicht innerhalb von Fußgängerbereichen, vor Einkaufszentren, Ladengeschäften und auf Märkten sowie auf den zugehörigen Parkplätzen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Weiterhin werde die maximal zugelassene Personenanzahl bei Ansammlungen sowie Veranstaltungen im öffentlichen Raum kontrolliert.

Letztlich seien auch der ÖPNV mit den Zentralen Busbahnhöfen sowie Buslinien Teil der Überwachungen. Die Einsatzkräfte wollen dabei den Dialog suchen und aufklären. „Abhängig von der Erheblichkeit der Verstöße sowie der Einsicht derer, die sich nicht an die Vorschriften halten, werden Verstöße auch zu konsequenten Ahndungen führen“, heißt es weiter.

6.20 Uhr: Der ein oder andere hat das Räumfahrzeug in den frühen Morgenstunden vielleicht schon gehört: Die Straßenmeistereien in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sind auf den bevorstehenden Winter vorbereitet. Das teilt die Landkreisverwaltung mit. Die insgesamt zwölf Streustofflager im Ostalbkreis seien mit rund 9000 Tonnen Streusalz gefüllt sowie die Schneepflüge und Streuer für den Einsatz vorbereitet.

6.10 Uhr: Wer heute früh sein Fenster öffnet, sieht in manchen Teilen des Kreises wieder eine schöne weiße Schneelandschaft im Garten. Auf der Ostalb kann es im Tagesverlauf immer wieder mal schneien. Die Temperaturen liegen bei maximal minus 1 bis plus 2 Grad. Das berichtet unser Wetterblogger Tim Abramowski.

6.03 Uhr: Es ist zur Stunde ruhig auf den Straßen im Ostalbkreis. Derzeit müssen Sie mit keinen Verzögerungen rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6.01 Uhr: Auf der Remsbahn meldet die Deutsche Bahn keine Verspätungen oder Ausfälle. Auf der Brenzbahn hingegen gibt es eine kleine Änderung: Der IC 2368 (Abfahrt 6.01 Uhr) aus Ulm Richtung Aalen verkehrt an diesem Morgen von Stuttgart aus - somit entfällt der Halt in Ulm.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.