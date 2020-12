Lastwagen bleibt an Bahnbrücke hängen

Jagstzell. In der Mühlstraße (B 290) ist ein Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 18.50 Uhr mit seinem Auflieger an der Bahnbrücke hängen geblieben. Laut Polizei entstand am Fahrzeug und der Brücke ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt.