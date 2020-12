Kostenlose Schnelltests des DRK

Corona An vier Terminen vor Weihnachten kann man sich kostenlos testen lassen. Los geht’s am Samstag, 12. Dezember.

Aalen. Der DRK-Kreisverband Aalen bietet an vier Terminen vor Weihnachten in Aalen kostenlose Corona-Antigentests an.

Laut Matthias Wagner, Geschäftsführer des Kreisverbands Aalen, findet die erste Aktion bereits am kommenden Samstag, 12. Dezember, von 9 bis 13 Uhr vor dem DRK-Kleiderladen „Rot Couture“ in der Beinstraße (beim Regenbaum) statt. Weitere Termine sind geplant am Samstag, 19. Dezember, ebenfalls von 9 bis 13 Uhr vor dem „Rot Couture“ in der Beinstraße und am 23. und 24. Dezember, wobei hier der Ort der Testungen noch nicht feststeht.

„Dieses Angebot des kostenlosen Schnelltests richtet sich vor allem an Familienangehörige, etwa an Studenten oder Auszubildende, die über die Weihnachtsfeiertage in ihren Heimatort zurückkehren. Aber auch an jedes Familienmitglied, das seine Angehörigen schützen möchte“, erläutert Matthias Wagner. Das Ergebnis liege bereits eine Viertelstunde nach dem Test vor.

Das Land Baden-Württemberg stelle dieses Schnelltests kostenlos zur Verfügung, der DRK-Kreisverband Aalen ordere 3000 Tests.

Bei den kostenlosen Schnelltests handele es sich ausschließlich um Nasentests.