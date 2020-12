VfR spielt: Gericht weist Antrag auf einstweilige Verfügung ab

Die Entscheidung ist gefallen. Fußball-Regionalliga Südwest darf am Wochenende wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Das Landgericht Mannheim hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durch sechs Vereine abgelehnt. Das Spiel des VfR Aalen gegen Sonnenhof Großaspach am Samstag in der Ostalb-Arena wird also stattfinden.

Die Weichen dafür sind gestellt. Die Rasenheizung im Rohwang läuft seit einigen Tagen.