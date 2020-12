Abseits des Hochnebels wird es freundlich

Am Donnerstag wird es auf der Ostalb freundlich – vorausgesetzt der Hochnebel löst sich auf. Je nach Sonne gibt es -1 bis +2, örtlich auch 3 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es teils klar, teils bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei frostigen -1 bis örtlich -6 Grad. Am Freitag wird das Wetter ähnlich. Abseits des Hochnebels scheint häufig die Sonne. Die Spitzenwerte liegen unverändert bei -1 bis +2 Grad. Am Wochenende wird es langsam etwas milder, dazu kann es speziell am Samstag auch etwas regnen, beziehungsweise am frühen Morgen auch noch Schnee-Regen geben.