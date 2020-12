Kostenloses Parken an Samstagen

Innenstadt Ein Geschenk der Mitgliedsbetriebe von ACA und BdS an den Adventssamstagen an ihre Kunden.

Aalen. Wer an den Adventssamstagen in den Mitgliedsbetrieben von Aalen City aktiv (ACA) und Bund der Selbstständigen (BDS) einkauft, erhält die Parkgebühren geschenkt. ACA, BDS und die Stadt Aalen möchten so Dankeschön sagen, heißt es in einer Pressemitteilung von Aalen City aktiv.

ACA, BdS und die Stadt Aalen möchten den Kunden der Aalener Innenstadt in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten und sich für die Treue bedanken. Deshalb werde allen Kunden, die an den Adventssamstagen in den Mitgliedsbetrieben ab einem Einkaufswert von 50 Euro einkaufen, die Parkgebühr in den Parkhäusern der Stadtwerke geschenkt. Laut ACA wird mit Vorlage des Kassenzettels zwischen 10 und 17 Uhr in folgenden Betrieben der Parkchip für den Samstag entwertet:Kubus, Mango Store; Haushaltswaren Mayer im Reichsstädter Markt; Dr. Fashion, SchwäPo Shop, Mode Funk und Saturn Herrenmode.

„Neben dem 1 Euro-Ticket des Ostalbkreises für Bus und Bahn und dem Familien-Tagesticket, bekommen so auch die autofahrenden Kunden ein kleines Gutsle als Dankeschön für ihren Einkauf in der Aalener City“, meint Aalens Citymanager Reinhard Skusa.