18-Jähriger unter Drogeneinfluss verletzt Polizisten

Ellwangen. Mehrere Jugendliche randalieren am Mittwochnachmittag in einem Ellwanger Parkhaus, dabei leistet ein 18-Jähriger heftigen Widerstand gegen die eintreffenden Polizeibeamten. Eine Zeugin verständigte am gegen 14 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere offenbar betrunkene Jugendliche dabei beobachtet hatte, wie sie im Parkhaus Parkpalette Fahrzeuge beschädigten und zu öffnen versuchten. Beim Eintreffen der Beamten ging ein polizeibekannter 18-Jähriger sofort auf einen Polizisten los, beleidigte diesen und versuchte ihn mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Gegen seine daraufhin folgende vorläufige Festnahme wehrte sich der junge Mann heftig. Das berichtet die Polizei.

Auch auf der Dienststelle, als ihm die Handschellen entfernt wurden, schlug der 18-Jährige um sich und trat nach den Beamten, wobei er einen Polizisten am Oberschenkel traf. Wohl aufgrund von Alkohol- und Drogeneinfluss wechselte der 18-Jährige zwischen Aggression, totalem Ausrasten und Ohnmachtsanfällen, sodass ein Notarzt hinzugezogen wurde. Dieser musste den jungen Mann mit Medikamenten ruhigstellen, ehe er ins Krankenhaus gebracht werden konnte, heißt es im Polizeibericht.

Fahrzeugbesitzer, deren Pkw im Parkhaus Parkpalette abgestellt waren und durch die Jugendlichen beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel.: (07961)9300 mit dem Polizeirevier Ellwangen in Verbindung zu setzen.