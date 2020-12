Ausgangsbeschränkung ab diesem Samstag in ganz Baden-Württemberg

Stuttgart. Am Donnerstagnachmittag wendete sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einem Brief an die Bevölkerung, darin heißt es: „Wir können die Infektionszahlen so nicht weiterlaufen lassen. Die Mahnungen der Wissenschaft sind eindeutig und nicht zu ignorieren. Wir müssen jetzt die Zahlen senken."

In der Kabinettssitzung wurden die neuen Maßnahmen besprochen. In einem Pressestatement informiert der Ministerpräsident nun über das weitere Vorgehen:

"Die Zahl der Infizierten nimmt wieder sehr stark zu", sagt Kretschmann. Am Donnerstag hab es 4200 Neuinfektionen und am Mittwoch ebenfall über 4000. Man sehe, dass eine enorme Entwicklung stattgefunden habe. "Es gibt keine klar erkennbaren Infektionsherde mehr. Fachleute sprechen von diffusem Geschehen", so Kretschmann. Die Dunkelziffer der Infizierten sei sehr hoch und werde auf das vier- bis fünffache geschätzt.

Landesweite allgemeine Ausgangsbeschränkungen ab 12. Dezember, die vier Wochen gelten:

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist nachts von 20 bis 5 Uhr nur aus triftigen Gründen erlaubt: etwa berufliche Tätigkeiten, Arztbesuche - auch Tierarzt - Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, keine Besuche von privaten Veranstaltungen.

Tagsüber von 5 bis 20 Uhr dürfe man sich ebenfalls nicht ohne Grund im öffentlichen Raum aufhalten. Zu den oben genannten Ausnahmen kommen diese dazu: Besuch von Einzelhandelsbetrieben bleiben erlaubt, ebenfalls private Veranstaltungen mit Teilnehmern des eigenen Haushalts oder zwei Haushalten mit insgesamt fünf Personen. Sport und Bewegung an der frischen Luft ist alleine, mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt.

Besuch von privaten Veranstaltungen vom 23. bis 27. Dezember, also an den Weihnachtsfeiertagen, ist erlaubt.

Weitere Maßnahmen werden erst nach der Konferenz mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer bekanntgegeben.