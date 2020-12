Jeder kann Sankt Martin sein

Aktion Die Schule am Ipf war bei Kleiderteilaktion zu Sankt Martin dabei. Zahlreiche gut erhaltene Kleidungsstücke wurden von den Kindern der Schule am Ipf für die Aktion „Meins wird Deins“ gespendet und in einem großen Paket an die „aktion hoffnung“ der Diözese Augsburg verschickt. Damit unterstützen sie die Kleiderteilaktion „Meins wird Deins“ der „aktion hoffnung“ und des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. Der Erlös der Aktion geht dieses Jahr an Kinder und Jugendliche in der Ukraine, die meist ohne ihre Eltern aufwachsen müssen. In Tageszentren erhalten sie eine ganzheitliche Betreuung. Foto: privat