Pakete aus der Schloss-Schule

Benefiz Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen der Schlossschule in Wasseralfingen haben Lebensmittel, Geschenke und Hygieneartikel für die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion gespendet. Damit wurden Pakete für arme Kinder in Osteuropa gepackt und an Sibel Bahadir (Johanniter, rechts) für den Transport übergeben. Foto: privat