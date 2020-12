Bettringen: Einbruch in Firma

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Durch ein aufgehebeltes Fenster haben sich Unbekannte zwischen Sonntag2 Uhr und Montag 4.30 Uhr Zutritt in die Werkhalle einer Firma in der Adam-Riese-Straße verschafft. Wie die Polizei berichtet wurden Werkzeug und Maschinen im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro gestohlen. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer (07171) 3580 entgegen.