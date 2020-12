Ausgangsbeschränkungen: 15 Anzeigen in der dritten Kontrollnacht

Aalen. Wie auch in den beiden Nächten zuvor, wurde von Sonntag auf Montag die bestehenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die zwischen 5 und 20 Uhr bestehen, kontrolliert. Das teilt die Polizei in Aalen mit. Bereits ab 20 Uhr war in allen drei Landkreisen - Ostalbkreis, Schwäbisch Hall und Rems-Murr-Kreis - nur sehr wenig Personen- und Verkehrsaufkommen festzustellen. Ab Mitternacht waren die Straßen weitestgehend leer, so die Polizei. Es wurden präsidiumsweit rund 400 Fahrzeuge angehalten und etwa 500 Personen kontrolliert. Der Großteil dieser Personen befand sich auf dem Weg von oder zu der Arbeitsstelle, so die Polizei. Rund 70 Personen waren laut Polizeiangaben ohne triftigen Grund unterwegs. Der überwiegende Anteil der Kontrollierten habe verständnisvoll reagierten. Einige verhielten sich laut Polizeiangaben aber auch unkooperativ und uneinsichtig, sodass 15 Personen mit Anzeigen und einer Bußgeldstrafe rechnen müssen.

Die Polizei appelliert in ihrer Mitteilung nochmals an die Bevölkerung, sich an die geltenden Vorschriften sowie die Ausgangsbeschränkungen zu halten. Die Polizei führe ihre Kontrollen laut eigenen Angaben mit Fingerspitzengefühl und der gebotenen Sensibilität durch. Sie setze dabei weiterhin auf Kommunikation sowie Einsicht, heißt es in der Mitteilung. Gleichwohl müssten Verstöße gegen die allgemeinen Vorschriften der Corona-Verordnung und die jetzigen Ausgangsbeschränkungen auch unter Berücksichtigung der sehr ernsthaften Verschärfung der Infektionslage zunehmend konsequent geahndet werden.

Schwerpunktkontrollen

Neben den Ausgangsbeschränkungen, die seit dem 12. Dezember gelten, wurden letzte Woche landesweit flächendeckend Schwerpunktkontrollen hinsichtlich der Einhaltung der sonstigen Corona-Vorschriften durchgeführt. Auch das Polizeipräsidium Aalen hatte die Kontrollen intensiviert und letzten Mittwoch sowie Donnerstag auch zusätzliche Kräfte dafür eingeteilt.

Schwerpunkte bildeten dabei insbesondere die Einhaltung der Maskentragepflicht innerhalb von Fußgängerbereichen, vor Einkaufszentren, Ladengeschäften und auf Märkten sowie auf den zugehörigen Parkplätzen. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Kontrollen der maximal zugelassenen Personenanzahl bei Ansammlungen sowie der Öffentliche Personennahverkehr mit den Zentralen Busbahnhöfen sowie Buslinien.

Zwischen Montag und Sonntag wurden knapp 1800 Fahrzeuge sowie 10.000 Personen kontrolliert, so die Polizei. Dabei wurden rund 3200 Verstöße festgestellt. Mit nahezu 2800 Verstößen gegen die Maskentragepflicht sei hier ein eindeutiger Schwerpunkt festzustellen. Zudem mussten rund 220 Verstöße gegen das Ansammlungsverbot registriert werden. Während die Einsatzkräfte den Dialog mit den betroffenen Personen suchten, zeigten sich auch hier die allermeisten einsichtig. Letztlich wurden in 66 Fällen die Verstöße zur förmliche Anzeige gebracht.