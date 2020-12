Öle und Gewürze im Genusslager „Hallo Isabel“

Einzelhandel Was es im neuen Feinkostladen in Adelmannsfelden nun zu kaufen gibt.

Adelmannsfelden. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Lebensmittelladens Scherer hat nun das Genusslager „Hallo Isabel“ eine neue Heimat gefunden. Inhaber des Geschäftes ist Rolf Bieg, der in Neuler den Landgasthof Bieg betreibt.

Der neue Feinkostladen wird zu den Öffnungszeiten von Donnerstag bis Samstag vorwiegend durch Isabel Bieg und Jutta Mettmann betreut. Angeboten werden im Genusslager Hallo Isabel Öle, Balsam, Pasta, Gewürze, Brände, Liköre, Weine und viele andere Feinkostartikel.

Bürgermeister Edwin Hahn stattete vergangenen Freitag dem neuen Betrieb einen Besuch ab. Es sei erfreulich, so Bürgermeister Edwin Hahn, dass die Ladenräume nach Schließung von Lebensmittel Scherer so schnell eine neue Nutzung erfahren haben und damit kein Leerstand in der Ortsmitte entstanden sei. Der Verkaufsraum sei sehr ansprechend gestaltet und unterstreiche die Wertigkeit der angebotenen Feinkostartikel. Er wünschte dem Genusslager Hallo Isabel einen guten Start und für die Zukunft alles Gute.

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 11 bis 20 Uhr sowie Samstag von 11 bis 17 Uhr.