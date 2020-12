Ab dem Nachmittag sind örtlich kurze Schauer möglich

Am Dienstag gibt es einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ab dem Nachmittag sind örtlich auch kurze Regenschauer möglich. Die Spitzenwerte liegen bei 4 bis 8 Grad. 4 Grad werden es in Neresheim, 5 in Bopfingen, 6 in Ellwangen, 7 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 8 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es teils klar, teils bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 4 Grad. Am Mittwoch wird es freundlich – vorausgesetzt die hochnebelartige Bewölkung löst sich auf. Mit Sonne sind bis zu 9 Grad möglich. Am Donnerstag sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Am Freitag und Samstag scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne. Bei längerem Sonnenschein gibt es maximal 7 bis 8 Grad.