Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.20 Uhr: Bei bis zu acht Grad wechseln sich heute Sonne und Wolken ab. Wie Wettermelder Tim Abramowski in seinem neuen Video berichtet, sind ab dem Nachmittag örtlich auch kurze Regenschauer möglich.

6.10 Uhr: Wie auch in den beiden Nächten zuvor, wurde von Sonntag auf Montag die bestehenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die zwischen 20 und 5 Uhr bestehen, kontrolliert. Das Prolizeipräsidium Aalen zieht Bilanz zur dritten Kontrollnacht: Rund 70 Personen waren laut Polizeiangaben ohne triftigen Grund unterwegs. Der überwiegende Anteil der Kontrollierten habe verständnisvoll reagiert. Einige verhielten sich laut Polizeiangaben aber auch unkooperativ und uneinsichtig, sodass 15 Personen mit Anzeigen und einer Bußgeldstrafe rechnen müssen.

6.03 Uhr: Auch die Bahn meldet derzeit keine Verzögerungen oder Zugausfälle. Allen Pendlern eine gute Fahrt.

6 Uhr: Keine Staus oder Behinderungen auf den Straßen. Derzeit kommen Sie gut durch den Verkehr. Wir wünschen allen eine sichere Fahrt, kommen Sie gut an.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.