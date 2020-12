Weihnachtsgeschenke geklaut

Aalen. Ein 49-Jähriger wurde am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in einer Bankfiliale in der Schubartstraße bestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte er eine Papiertragetasche auf einem Tisch abgestellt, während er die Geschäfte tätigte. Erst auf dem Heimweg bemerkte der Mann, dass er die Tüte vergessen hatte und ging zurück zur Bank. Die Papiertüte, in der Weihnachtsgeschenke im Wert von mehreren hundert Euro waren, war jedoch nicht mehr da. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.