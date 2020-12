Feuerwehr-Großaufgebot in Mögglingen

Mögglingen. Ein beschädigter Kanister auf der Ladefläche eines Lasters löste am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr auf dem Gelände einer Firma in der Mögglinger Ziegelfeldstraße aus. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Wie sich später rausstellte, handelt es sich bei der Flüssigkeit um Wasserstoffperoxid, es bestehe also keine Gefahr für Mensch und Umwelt.

Beim Ausladen einer Kanisterlieferung bemerkten die Arbeiter einen "komischen Geruch", teilt die Polizei mit. Zunächst sei man von einer alkalischen Lösung ausgegangen, die sehr gefährlich gewesen sei. Deshalb kamen die umliegenden Feuerwehren mit einem Aufgebot von etwa 100 Einsatzkräften sowie mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort. Nun sei jedoch klar: "Es handelt sich um Wasserstoffperoxid, das deutlich weniger gefährlich ist", sagt Polizeisprecher Robert Kreidler. Mit einem Stapler haben die Arbeiter den betreffenden Kanister aus einem Laster ausgeladen. Ob der Kanister schon auf der Ladefläche beschädigt war oder erst beim Ausladen durch den Stapler beschädigt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Einsatz läuft derzeit noch.