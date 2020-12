Kummich spendet an Tafeln

Hilfe Thomas Kummich (links), Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses, überreichte an Pfarrer Bernhard Richter (Mitte) und den Leiter des Aalener Tafelladens, Gerhard Vietz (rechts), einen Scheck über 1000 Euro. „Wir haben an alle elf Standorte in Baden-Württemberg 1000 Euro gespendet, um die Tafeln in dieser schweren Zeit zu unterstützen“, sagt Kummich. zoe/Foto: zoe