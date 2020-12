Vorlesewettbewerb online

Bildung Der Schulentscheid am Kopernikus-Gymnasium (KGW) im Vorlesewettbewerb musste ohne Publikum, dafür jedoch im Live-Stream, stattfinden. Zwei 6. Klassen konnten in ihren Klassenzimmer live den Wettbewerb mitverfolgen. Die Schulsiegerin des KGW heißt Amelie Neißner aus der Klasse 6b. Sie trug ihren selbst gewählten Ausschnitt aus Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ vor, mit ihrer hohen Lesesicherheit, beeindruckte sie die Jury, bestehend aus dem Schulleiter des KGW, Michael Weiler, dem Schülersprecher Lorenz Sturm und der Deutschlehrerin Gudrun Göhring. Amelie Neißner wird nun am Kreisentscheid im Februar teilnehmen. Diese nächste Runde findet wegen der Corona-Pandemie wohl nicht wie gewohnt in einer Schule des Ostalbkreises statt, sondern wird als Videokonferenz stattfinden. Foto: privat