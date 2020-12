Aalen. Die Geschäftsstelle der Deutschen Limes-Straße mit Sitz im Limesmuseum in Aalen freut sich über Verstärkung bei der Betreuung der Aktivitäten entlang des Limes in Baden-Württemberg. Als Limeskoordinator ist Andreas Schaflitzl seit Mai dieses Jahres für die Betreuung des 164 Kilometer langen Limesabschnitts in Baden-Württemberg zuständig. Er trat die Nachfolge von Dr. Stephan Bender an, der im Sommer 2019 verstorben war.

Gemeinsame Projekte wie die Wanderbroschüre Deutscher Limes-Wanderweg in Baden-Württemberg, sowie das Archäologische Denkmal Unesco- Welterbe Obergermanisch-Rateischer Limes können nun wieder gemeinsam für interessierte Besucher und Reisende erschlossen und besser erfahrbar gemacht werden. Für die Deutsche Limes-Straße und das Limesinformationszentrum Baden-Württemberg spielen der Schutz und die Erforschung des Unesco-Welterbes sowie touristische Erschließung an den Fundstätten und Museen eine wichtige Rolle. „Die Vermittlung des Welterbes Limes gelingt so auf optimale und ausgewogene Weise“, freut sich OB Thilo Rentschler über die Neubesetzung.