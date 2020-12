Unfall: Postauto in Alfdorf umgekippt

Alfdorf. Wie die Polizei berichtet, ist es in Alfdorf am Nachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Postfahrzeug ist aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Die Straße zwischen Alfdorf und Haselbach ist während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt worden.