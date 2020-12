Audiodatei mit Gedichten

Bopfingen. Die Realschule Bopfingen möchte gerade in diesem Jahr besonders den Zauber von Weihnachten und den Advent hervorheben. Die Fachschaft Deutsch veröffentlicht daher auf der Homepage der Realschule Bopfingen (www.realschule-bopfingen.de) immer wieder eine Audiodatei. Darin sind Schülerinnen und Schüler zu hören, die ein kleines Gedicht oder eine schöne Weihnachtsgeschichte vorlesen. Es sind Texte dabei, die für einen kurzen Moment die Hektik, Ängste und Ungewissheiten vergessen lassen und zum Innehalten und Durchatmen einladen. Eine weitere Aktion in den kommenden Wochen ist die Öffnung des Adventsfenster am Sonntag, 20. Dezember auf dem Marktplatz mit dem diesjährigen Adventsbild, das selbstgemalt wurde von Schülerinnen und Schüler aus der 7. Jahrgangsstufe.