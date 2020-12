Advent: Danke für 136 490 Euro!

Aalen. Sie sind genial, liebe Leserinnen und Leser! Bereits vor dem vierten Advent darf sich die SchwäPo-Hilfsaktion Advent der guten Tat dank Ihrer Hilfe über eine Spendensumme von 136 490 Euro freuen. Die SchwäPo-Aktion Advent der guten Tat unterstütztüber das ganze Jahr über Menschen in und um Aalen, die meist auf Grund eines Schicksalsschlags unverschuldet in Not geraten sind und eine schnelle und unbürokratische Hilfe benötigen. Bis zum Jahresende bitten wir daher um Spenden.

Bitte helfen Sie mit, bitte spenden Sie!

Stichwort „Advent der guten Tat“: Konto KSK-Ostalb, IBAN: DE 41614500500110050500 oder Konto VR-Bank Ostalb, IBAN: DE 05614901500101010001