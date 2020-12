Nach Auflösung des Hochnebels scheint häufig die Sonne

Am Mittwoch wird es auf der Ostalb freundlich – doch vorher muss sich aber erst noch der Hochnebel auflösen. Dieser kann sich an einigen Stellen wieder hartnäckig halten. Am frühen Morgen ist selbst etwas Niesel oder leichter Regen nicht ganz ausgeschlossen. Mit Sonnenschein sind am Mittwoch bis zu 9 Grad möglich. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 2 Grad. Am Donnerstag sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Am Freitag und Samstag scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne. Bei längerem Sonnenschein sind örtlich 8 Grad möglich. Am Sonntag dominieren schon wieder die Wolken, maximal 7 Grad.