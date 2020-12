Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.05 Uhr: Gute Nachrichten für die Gmünder Gastronomie: Der „Schwanen“ hat einen neuen Besitzer. Die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft VGW hat das Traditionshaus von Familie Gloning gekauft. Und hat große Pläne damit.

6.31 Uhr: Das war's. Ab heute sind die Läden zu. Der Lockdown gilt ab diesem Mittwoch. Am späten Dienstagabend hat die Landesregierung die neue Corona-Verordnung veröffentlicht. Gut zu wissen: An Weihnachten sind Besuche privater Veranstaltungen auch nach 20 Uhr möglich. Natürlich nur unter Beachtung der erlaubten Regelungen. Die finden Sie hier. Zudem neu: Die Landesregierung hat Händlern verboten Abhol-Angebote anzubieten. Damit sollen sich weniger Menschen draußen aufhalten. Lieferdienste sind aber erlaubt. An Silvester wird es keine Ausnahmen der Ausgangsbeschränkungen geben.

6.12 Uhr: Wenn sich der Hochnebel aufgelöst hat, wird es heute auf der Ostalb freundlich. Bis zu 9 Grad sind drin. Tim Abramowski hat die Aussichten für die nächsten Tage zusammengefasst.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet keine Verzögerungen oder Ausfälle im Schienenverkehr. Allen Pendlern einen gute und sichere Fahrt.

6.03 Uhr: Die Straßen in der Region sind frei. Bis auf die üblichen Baustellen kommen Sie an diesem Morgen gut durch. Fahren Sie dennoch vorsichtig!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.